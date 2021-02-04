看白虎宝宝、看河马刷牙……“六一”王城公园动物园精彩不停

6月1日当天洛阳市王城公园动物园准备了丰富多彩的活动，快来一起看看吧！
6月1日当天洛阳市王城公园动物园准备了丰富多彩的活动，快来一起看看吧！
明天就是“六一”国际儿童节了，想好该如何庆祝这一天了吗？
6月1日当天洛阳市王城公园动物园准备了丰富多彩的活动，快来一起看看吧！
活动一：白虎龙凤胎首次与游客见面
白虎龙凤胎出生已满100多天了，最近天气适宜，正是白虎宝宝进行户外活动的好时机。6月1日上午9:30在王城公园动物园猛兽区小白虎笼舍，白虎双胞胎将首次与游客见面。
活动二：河马“刷牙”表演
想知道该怎么给河马刷牙吗？6月1日10:00在王城公园动物园河马馆，饲养员将为河马刷牙，工作人员还会现场讲解给河马刷牙的重要性，教育小朋友从小养成刷牙的良好习惯。小朋友们可当场参与互动答题环节，如果答对了还将获得精美小礼品。
活动三：观看大象优雅进食
听科普老师讲解大象进食的方式、大象鼻子的灵活性和作用，参与互动答题环节，答对即可获得一次近距离互动体验，活动时间为6月1日11:00时，地点在大象馆。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张晶晶 文/图）
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