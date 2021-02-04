今日至6月4日，洛阳考生可网上填报中招志愿

今日0时0分0秒至6月4日24时0分0秒，洛阳考生可网上填报中招志愿，填报时间共计7天；6月4日24时0时0分志愿填报结束，平台将自动关闭，考生、家长无法再修改或填报志愿。

今日0时0分0秒至6月4日24时0分0秒，洛阳考生可网上填报中招志愿，填报时间共计7天；6月4日24时0时0分志愿填报结束，平台将自动关闭，考生、家长无法再修改或填报志愿。

第一步 登录平台

今年，我市中招考生网上报名有两条途径：

1.登录“河南省普通高中综合信息管理系统”网站，在首页点击“中招学生”进入“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”页面。

2.直接访问http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/，进入“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”页面。

考生进入网站后，可在平台首页导航中点击“普通高中”，进入考生登录界面。考生可根据个人报考类型，选择“普通高中”或“普通中专”，进入相应登录页面。

省招办推荐使用IE8浏览器、360浏览器、QQ浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器等。请注意，一台电脑无法同时登录多个账号。

登录平台时，考生可选择以下两种方式：

(1)微信扫二维码登录。

二维码有效期为30秒，30秒后系统会自动更新，须重新扫。登录时须与考生账号绑定微信号，一个微信号只能绑定一名考生，如果需要更换，须解绑后再重新绑定。

(2)账号登录。

考生输入登录账号(即中招考号)、密码(考生在注册时设置的密码)和验证码，点击“登录”即可进入志愿填报界面。

【温馨提示】

若考生忘记登录账号和密码，可通过以下方式找回：

●忘记账号：考生可到所在初中学校查询，由学校登录中招管理系统，点击“报名信息管理”菜单下“考生报名管理”页面进行查看考生信息。

●忘记密码或密码丢失：之前采集中招信息时，平台与考生预留的手机号码、电子邮箱已经绑定，可向账号绑定手机发送短信，帮助考生找回密码。考生可根据登录页面提示，通过电子邮箱或者手机号码两种方式找回密码。

如果密码依旧无法找回，可由学生本人或家长携带考生学生证或户口簿，到考生所在初中的教务处办理密码重置；社会青年考生可到市中招办(中州中路211号市三中)现场办理密码重置。