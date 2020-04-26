老街焕发新活力！洛阳汉阳路改造不仅提“颜值”更重“内涵”（全面实施城市有机更新 扎实推进老旧小区改造）

装点行道树的灯带绚丽夺目，楼体亮化科技范儿十足，绿化带里的高秆月季迎风绽放……25日晚，记者在涧西区汉阳路看到，不少人在道路两侧“打卡”拍照。对改造后的汉阳路，附近居民纷纷“点赞”，幸福感溢于言表。

改造后的汉阳路“亮”了起来

装点行道树的灯带绚丽夺目，楼体亮化科技范儿十足，绿化带里的高秆月季迎风绽放……25日晚，记者在涧西区汉阳路看到，不少人在道路两侧“打卡”拍照。对改造后的汉阳路，附近居民纷纷“点赞”，幸福感溢于言表。

此次实施的汉阳路示范街项目西起汉口路，东至武汉路，长280余米。经过2个月的改造，如今的汉阳路焕然一新，给居民提供了安全、便捷、舒适的宜居环境。

“为进一步改善辖区环境，提高居民生活质量，在道路改造前，社区工作人员挨家挨户进行民意调查。”武汉路街道办事处武汉路社区党委书记张静介绍，4月底，辖区网格长开始深入居民家中，问计于民、问需于民，走访千余户居民，吸纳、反馈意见和建议。

武汉路街道办事处主任肖金名说，改造的目标为“宜居”，不仅要努力提升“颜值”，还要注重“内涵”。工作人员结合居民的意见咨询相关设计单位，针对道路改造进行统一设计，同时结合河柴工业文化、党建文化，突出街区的文化“内涵”。

在区住建局、区城管局的协助下，施工方对汉阳路临街4栋楼体和90余处防盗网进行粉刷，并对临街居民楼统一加装雨搭80余处，实现楼体外立面整洁统一。

“为了让街区融入文化元素，我们还在汉阳路打造了‘党史学习一条街’。”肖金名说，“党史学习一条街”全长260米，设立50多块宣传板，以图文并茂的形式分阶段展示了党组织团结带领人民抵御强敌、艰辛探索、奋发图强的光辉历史，让每一个路过的党员群众都能受到浓厚的党建文化熏陶，成为社区开展党史学习教育的新阵地。

如今的汉阳路示范街，不仅保留了烟火味儿，还被居民誉为“网红街”。下一步，涧西区将继续推进汉口路道路提升改造等工作，从点到面将该区域打造成以河柴工业文化、党建文化为主题的红色工业文化街区。（记者 贾臻 通讯员 高德权 王春艳 文/图）