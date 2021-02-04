洛阳师范学院援疆支教志愿项目、涧西区武汉路街道武汉路社区入选全国“四个100”先进典型

今天，中央宣传部、中央文明办在北京召开全国学雷锋志愿服务工作推进会，公布了2020年学雷锋志愿服务“四个100”(100个最美志愿者、100个最佳志愿服务组织、100个最佳志愿服务项目和100个最美志愿服务社区)先进典型名单。洛阳师范学院援疆支教志愿项目获评最佳志愿服务项目，涧西区武汉路街道武汉路社区获评最美志愿服务社区。

今天，中央宣传部、中央文明办在北京召开全国学雷锋志愿服务工作推进会，公布了2020年学雷锋志愿服务“四个100”(100个最美志愿者、100个最佳志愿服务组织、100个最佳志愿服务项目和100个最美志愿服务社区)先进典型名单。洛阳师范学院援疆支教志愿项目获评最佳志愿服务项目，涧西区武汉路街道武汉路社区获评最美志愿服务社区。

荣誉的背后，是这两个团队辛勤付出的结果，让我们一起重温他们的事迹。

洛阳师范学院援疆支教志愿服务团队

洛阳师范学院援疆支教志愿服务项目已持续16年，服务地区从哈密市扩展到墨玉县，服务形式从义务支教到义务培训、文化援疆、人才支疆“四位一体”的服务模式，受益新疆学子达31万人，培训教师和其他管理人才1300余人，仅近五年留疆扎根毕业生人数达214人。

涧西区武汉路街道武汉路社区工作人员

为打通服务群众最后一公里，涧西区武汉路街道武汉路社区先后投入30余万元资金，建设学雷锋志愿服务站。自建立以来，坚持以服务辖区群众为根本，拓展“三家七社十色服务”项目，成立“红色萤火虫”党员、“快乐大妈”调解、乔文娟双拥和张超伟救援等七支志愿服务队，建立“党员之家”“和乐之家”“创享社”“梦享社”等10个功能室，推动了学雷锋志愿服务活动在社区扎根。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 文/图）