孟津区“汉魏故城——盟津黄河之旅”旅游路入选洛阳首批10条最美乡村旅游路

立夏刚过，天气晴朗。孟津境内，黄河在蓝天下静静东流，与崭新的沿黄生态旅游公路并行；登高俯瞰，大河两岸满眼翠绿……

会盟镇段最美乡村旅游路美景如画

立夏刚过，天气晴朗。孟津境内，黄河在蓝天下静静东流，与崭新的沿黄生态旅游公路并行；登高俯瞰，大河两岸满眼翠绿……

近日，我市发布首批10条最美乡村旅游路，孟津区“汉魏故城——盟津黄河之旅”旅游路入选。记者日前进行了探访，带您一睹它的风采。

这条26公里长的线路始于孟津区会盟镇扣马村，由沿黄生态旅游公路串联会盟银滩旅游区、黄河湿地保护区、黄河中下游分界线、龙马负图寺、汉光武帝陵、孟津梨主题公园等，汇人文历史胜景和黄河美景于一线，美不胜收。

扣马村，一个古今气息交融的村落，既有新农村的气象，也有许多历史痕迹，其中就有会盟台和长赢门。

该村南依邙山、北枕黄河，是当年武王伐纣时会盟八百诸侯之地。如今的会盟台，虽是20世纪90年代建的，但所用材料基本都是村中的古建筑石材，其中仅历代碑刻就有数十件。站在会盟台上，背邙山而面黄河，不由得让人体会到扣马村的厚重和沧桑。

长赢门始建于清代，虽历经风雨剥蚀，但门额上“长赢门”三个字仍清晰可见；大门两侧的砖瓦土层早已残破斑驳，但恢宏的气势和厚重的历史气息扑面而来，寨墙上镌刻的“扣马”两个篆字透出几分古韵。

离开扣马村，记者前往铁炉村。一路上，新修的沿黄生态旅游公路依着黄河走势蜿蜒向前。路两侧高柳夹道、郁郁葱葱，阳光被树叶揉碎后洒在柏油路上，风吹叶动，斑驳的光影便在路面上跳动起来……