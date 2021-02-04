洛阳2021年中招分配生政策出炉 6所普通高中共招收分配生3344人

昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市今年中招分配生名额确定，市区6所普通高中今年计划招收分配生3344人。其中，洛阳一高650人、洛阳理工附中503人、河科大附中540人、市三中520人、市八中555人、市二中576人，分配生录取比例为统招计划数的55%。

昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市今年中招分配生名额确定，市区6所普通高中今年计划招收分配生3344人。其中，洛阳一高650人、洛阳理工附中503人、河科大附中540人、市三中520人、市八中555人、市二中576人，分配生录取比例为统招计划数的55%。

啥是分配生？分配生能享受哪些优惠政策？报志愿时要注意哪些问题？针对考生、家长的疑问，市教育局中招办相关负责人进行了解答。

政策

符合要求的初中应届毕业生，可享分配生政策

“分配生是旨在促进教育公平的一种举措，与择校生是两个完全不同的概念。从2016年起，我市公办普通高中已经全面取消择校生，差几分想掏钱上名校的路早已走不通了。”市教育局中招办相关负责人说。

分配生政策是把省级示范性高中一定比例的招生名额，按照各校应届毕业生人数等，分配到市区内的各个初中，以保证每个初中的尖子生都有机会考上名校，使他们不因教育资源薄弱等问题无法进入省级示范性高中学习。

本着教育公平的原则，各初(完)中可享受的分配生名额按比例分配。具体公式为：初(完)中学校分配生数＝(每所高中分配生指标总数÷市区应届毕业生总数)×各初中学校在籍应届毕业生数。今年，6所学校招收分配生的总人数，比去年增加979人。