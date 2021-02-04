今年洛阳第二个高温天来了！明天最高气温36℃

临近6月，北方高温季陆续开启。根据中国天气网的预报，27日的石家庄、29日的西安和太原，都可能迎来当地今年首个高温天。对洛阳来说，今年首个高温天在5月8日已经出现，当天位于中国国花园的观测站最高气温达到37℃。明天，洛阳将迎来今年第二个高温天，预计最高气温36℃。

临近6月，北方高温季陆续开启。根据中国天气网的预报，27日的石家庄、29日的西安和太原，都可能迎来当地今年首个高温天。

对洛阳来说，今年首个高温天在5月8日已经出现，当天位于中国国花园的观测站最高气温达到37℃。明天，洛阳将迎来今年第二个高温天，预计最高气温36℃。

在我国气象学上，“高温”有明确定义，只有日最高气温达到或超过35℃时，才能称为高温天气。连续3天以上的高温天气过程，称为高温热浪，这已经算是一种气象灾害了。

我国的高温预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。当连续3天日最高气温将在35℃以上时，气象部门会发布黄色高温预警信号；当24小时内最高气温将升至37℃以上时，发布橙色高温预警信号；当24小时内最高气温将升至40℃以上时，发布红色预警信号。

根据最新的气象资料分析，短期转受低涡后部西北气流控制，预计：

今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，西南风4级左右，最低气温16℃～18℃，最高气温34℃～36℃。

明天夜里到后天白天，洛阳全区晴天间多云，西南风转偏北风3级左右，最低气温17℃～19℃，最高气温32℃～34℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)