洛阳乡村振兴示范引领类县、乡、村出炉 看看有没有你家乡？

日前，洛阳市委农村工作领导小组印发关于分类推进乡村振兴的通知，依据各地区位条件、资源禀赋、产业基础、发展水平等实际情况，对全市县、乡、村划分为示范引领、巩固提升和整体推进三类，因地制宜、分类推进乡村振兴，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

日前，洛阳市委农村工作领导小组印发关于分类推进乡村振兴的通知，依据各地区位条件、资源禀赋、产业基础、发展水平等实际情况，对全市县、乡、村划分为示范引领、巩固提升和整体推进三类，因地制宜、分类推进乡村振兴，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

根据划分情况，示范引领类县、乡、村区位条件优越、经济发展水平较高、农业农村基础较好，要高起点、高标准接续推进乡村振兴战略实施，持续走在前列、探索经验、率先突破，发展特色鲜明的乡村产业，建设系统完备的基础设施，完善城乡均等的公共服务，打造可复制可推广的典型示范。

【示范引领县(区) 2个】

孟津区、新安县

【示范引领乡镇20个】

栾川县庙子镇、陶湾镇，嵩县田湖镇、德亭镇、饭坡镇，洛宁县长水镇、小界乡、兴华镇，汝阳县刘店镇、三屯镇，宜阳县赵堡镇、香鹿山镇、韩城镇，伊川县鸦岭镇、江左镇，新安县南李村镇、北冶镇，孟津区送庄镇、小浪底镇，偃师区顾县镇