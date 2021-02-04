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2021年度洛阳市“新时代好少年”发布会举行 张蓬超等30名好少年受表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 21:39

　　25日，2021年度洛阳市“新时代好少年”发布会在洛阳广播电视台二号演播厅举行，助人为乐好少年张蓬超、孝老爱亲好少年冀晓南、全面发展好少年王品呈等30名好少年受表彰。

　　本次发布会由市委宣传部主办，洛阳市教育局、洛阳广播电视台承办。

　　为深入开展爱国主义教育，传承红色基因，我市全面开展了“热爱党、热爱祖国、热爱社会主义、热爱家乡，争做新时代好少年”主题教育活动。今年，市文明办、市教育局、团市委、市妇联、市关工委等5部门共同组织并开展了2021年度洛阳市“新时代好少年”评选活动；深入挖掘在孝老爱亲、助人为乐、勤学善思、自立自强等方面的青少年典型；不仅展现新时代青少年风采，还为广大未成年人树立榜样。

　　下一步，全市将进一步加强青少年思想道德建设，强化学校、家庭、社会三结合育人体制机制，培养有历史责任感、志存高远的时代新人，为实现中华民族伟大复兴提供有力人才支撑。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 王冠峰 卫君利 文/图）

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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