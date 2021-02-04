第八届全国道德模范河南省推荐候选人名单出炉 李俊贤院士榜上有名

25日从市文明办获悉，第八届全国道德模范河南省推荐候选人名单出炉，中国工程院院士，洛阳黎明化工研究设计院有限责任公司原院长、总工程师李俊贤榜上有名。
25日从市文明办获悉，第八届全国道德模范河南省推荐候选人名单出炉，中国工程院院士，洛阳黎明化工研究设计院有限责任公司原院长、总工程师李俊贤榜上有名。
25日从市文明办获悉，第八届全国道德模范河南省推荐候选人名单出炉，中国工程院院士，洛阳黎明化工研究设计院有限责任公司原院长、总工程师李俊贤榜上有名。
第八届全国道德模范分为“助人为乐”、“见义勇为”“诚实守信”“敬业奉献”“孝老爱亲”五个类别。经过广泛发动、群众推荐、层层遴选、资格审核、投票评选等程序，产生了10名河南省推荐候选人。
李俊贤，中国火箭推进剂创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，中国工程院资深院士、中国著名化工合成专家。90岁高龄时捐赠300万元积蓄设立博士创新基金和困难帮扶基金，在全国引起较大反响。工作60余年来，他主持参与了偏二甲肼、一甲基肼、鱼推-3燃料、丁羟胶等产品的研制，这些产品迄今仍广泛应用在多种型号的战略、战术武器，先进鱼雷、长征系列火箭、卫星和飞船等装备上。
据悉，全国道德模范是中央文明委授予公民在道德领域的最高荣誉称号，自2007年起，每两年评选一次。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 卫君利）
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