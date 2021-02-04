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男子用网红戒指开酒瓶被“咬” 消防队员助其脱困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 08:33
消防队员切割戒指

　　近日，一名40多岁的中年男子来到汝阳县消防救援大队，请消防队员帮他取下戴在他右手无名指上的戒指。

　　该男子说，他在网上看到，戴上这款网红戒指，可以轻松开啤酒瓶，于是出于好奇买来尝试。结果，他戴上戒指后发现，开啤酒瓶并不像网上演示的那么简单，戒指还取不下来了。

　　消防队员查看后发现，男子戴的这枚戒指的材料属于合金钢，硬度非常高，而且因为戴的时间较长，戴戒指的手指已出现肿胀，戒指深陷于皮肤。消防队员迅速取来斜口钳、电动切割机等工具，并将垫片垫在男子的手指上进行保护，然后对戒指进行切割。经过近20分钟的努力，消防救援队员成功将网红戒指取下。

　　记者在网上查询发现，近年来，网红戒指“咬手”的事件在各地时有发生。消防救援部门介绍，这类戒指大多为合金钢材质，硬度较高，用这类戒指开啤酒瓶时，手指、戒指和酒瓶盖三者间形成一个杠杆，属于强行撬开。戒指要借手指发力，这就使得手指要承受戒指的压力，极易对手指造成伤害，并会导致手指血流不畅，发生肿胀，出现戒指“咬手”的情况。

　　消防救援部门提醒：一旦遇到这类戒指“咬手”的情况，市民可以先尝试用洗洁精、肥皂水等涂抹于手指关节处润滑，再左右转动尝试将其摘下。如效果不佳，可试着将手部抬高，静止10分钟左右，缓解肿胀后再放置冷水中尝试摘取；或用细线穿过戒指，将指尖一端的细线在手指上缠绕数圈后固定，然后将指根一端的线头沿着缠绕的方向旋转着向指尖方向拉动，尝试取下戒指。如果采用上述办法均未能成功将戒指取下，需尽快向消防救援部门求助。(记者 郭秩铭 通讯员 常干 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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