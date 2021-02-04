5月29日0时至6月4日24时，考生可网上填报中招志愿

昨日，市教育局发布我市2021年中考时间表，其中包括备受家长、考生关注的志愿填报、成绩查询、分数线公布等时间节点，快来看看详细安排。 昨日，市教育局发布我市2021年中考时间表，其中包括备受家长、考生关注的志愿填报、成绩查询、分数线公布等时间节点，快来看看详细安排。 5月29日至6月4日 志愿填报 自5月29日0时起，考生、家长可登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(简称平台)填报中招志愿，填报时间共计7天；6月4日24时志愿填报结束，平台自动关闭，考生、家长无法再修改或填报志愿。 6月19日 发放准考证 报考我市高中、中专、职业学校的初三应届毕业生，可到所在初中领取准考证；零星报名的社会考生，可到各城市区中招办领取准考证。 6月25日、26日 中招考试 和往年相比，今年中招有3个科目的考试时间有所调整。 6月25日上午语文科目：考试时间由原来的8：30—10：30，调整为8：20—10：20，考试时长及分值不变。 6月25日下午化学科目：考试时间由原来的16：40—17：30，调整为16：50—17：40，考试时长及分值不变。 6月26日上午数学科目：考试时间由原来的8：30—10：10，调整为8：20—10：00，考试时长及分值不变。 其他科目考试时间不变。 市教育局相关负责人提醒考生，要合理安排参加考试时间，以免因记错时间造成迟到或错过考试。 6月28日至7月4日 中招评卷、登分 今年，我市中招阅卷将由市教育局统一组织，选聘责任心强、理论和专业水平高的教师参加，继续实行作文由三人独立评阅制度，加强对主观题的复评，确保客观、公正。 下一页 尾页 [1] [2]