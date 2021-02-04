赵会生带领市委办公室第二党支部党员到伊川县开展主题党日活动

昨日，市委副书记赵会生带领市委办公室第二党支部党员到伊川县开展主题党日活动，深入田间地头宣讲习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示，开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动走访调研。

昨日，市委副书记赵会生带领市委办公室第二党支部党员到伊川县开展主题党日活动，深入田间地头宣讲习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示，开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动走访调研。

在伊川县鸦岭镇“岭上硒薯”种植基地，了解今年富硒红薯特色产业发展情况后，赵会生指出鸦岭镇“岭上硒薯”“岭上硒椒”等特色产业品牌培育已初见成效，下一步要在规模种植、品牌培育上下更大功夫，拉长特色产业链条，促进农民增收致富。在鸦岭镇高沟村，赵会生为镇村党员和市委办公室第二党支部党员上主题党课，进行座谈交流。在结对帮扶脱贫户俞新干家中，赵会生悉心询问近期务工收入、麦收情况，勉励他接续奋斗，生活更要芝麻开花节节高。赵会生还深入田间地头察看小麦夏收情况，叮嘱有关部门切实抓好“三夏”生产。

伊川县今年把农村道路提质作为“我为群众办实事”的特色抓手，深受好评。赵会生实地察看鸦岭镇、平等乡、高山镇、鸣皋镇等地农村道路提升情况，要求伊川进一步结合群众需求补短板、惠民生，把实事办到群众心坎上。

赵会生强调，要把深入学习贯彻习近平总书记重要指示与党史学习教育结合起来，把习近平总书记的殷殷嘱托转化为乡村振兴的实际成效。要把农业产业结构调整作为一场深刻变革，因地制宜发展特色产业，紧盯生产、加工、销售等环节，发挥龙头企业引领带动作用，扩大生产规模，提升产品品质，不断提高附加值，更好巩固脱贫攻坚成效。要做好换届“后半篇”文章，深化“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，更好激发群众内生动力，不断展现乡村振兴的新思路、新面貌、新气象。(记者 李冰)