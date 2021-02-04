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大学生欲交5万元保证金用来网贷 反诈宣传民警立即按下“暂停键”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.24 18:37

　　23日，在中州路市中心医院门口，一大学生想通过网络贷款为创业筹集启动资金，提交了身份证号与手机号等信息后，又被要求交5万元保证金，就在他犹豫不决时，被进行反诈宣传的民警叫停。

　　23日16时30分前后，西工公安分局汉屯路派出所民警卢立峰与同事来到市中心医院门口，向过往群众发放反诈宣传手册。其间，小伙儿张鸣(化名)和朋友前来求助，咨询通过网络贷款可靠不。卢立峰询问得知，张鸣是一名即将毕业的大学生，准备创业，可手头缺少启动资金，便在网上下载某网络贷款平台的软件，想从平台贷款3万元。

　　“张鸣提交了个人身份证号和手机号，还跟平台签订电子合同。”卢立峰说，客服让张鸣转过去5万元保证金，称今后还需要资金的话可以再贷款，保证金将在15个工作日后返还，张鸣有些犹豫，恰好遇到民警在街头进行反诈宣传，遂跑来咨询。

　　卢立峰查看发现，张鸣下载的软件属于未经认证的非法软件，告知对方不要轻信。卢立峰说，贷款诈骗是常见的诈骗类型，套路是利用审核门槛低为诱饵，诱导受害人交保证金，后再以各种理由让受害人交钱，提醒大家贷款应到正规平台或机构，以免造成财产损失。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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