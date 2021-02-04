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洛阳举办单身青年高层次人才联谊活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.23 22:17

　　23日下午，“团聚洛城 缘来是你”洛阳单身青年高层次人才专场联谊活动在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(简称“清洛基地”)举行。

　　为进一步营造引进人才、留住人才的良好环境，加强我市高层次青年人才之间的交流沟通，引导和激励广大青年融入洛阳、扎根洛阳，共青团洛阳市委联合清洛基地、洛阳晚报红娘帮帮团、河南仰韶酒业有限公司举办了此次活动。

　　来自清洛基地、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、洛阳师范学院、黎明化工研究设计院、中石化洛阳技术研发中心等多家单位的近200名单身青年参与活动。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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