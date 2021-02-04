洛阳加速打通科技成果转化“最后一公里”

方便携带、能随时运动的“便携式健身器”、配备“水床”的多功能婴儿培养箱、会自动消毒的防疫扶手……在今年科技活动周创新成果展现场，不少创新成果让人眼前一亮。
方便携带、能随时运动的“便携式健身器”、配备“水床”的多功能婴儿培养箱、会自动消毒的防疫扶手……在今年科技活动周创新成果展现场，不少创新成果让人眼前一亮。
第六届洛阳创业之星大赛现场
方便携带、能随时运动的“便携式健身器”、配备“水床”的多功能婴儿培养箱、会自动消毒的防疫扶手……在今年科技活动周创新成果展现场，不少创新成果让人眼前一亮。
科技成果转化，是科技“变现”现实生产力的关键一环。近年，我市着力完善政策、创新机制、集聚资源，加速打通科技成果转化“最后一公里”，不断激发高质量发展的“新”动能。
鑫光锂电生产一线
近日，在位于高新区的洛阳鑫光锂电科技有限公司，技术人员正在加紧研发高续航能力、高安全性的新型锂电池。
在政策引导和政府服务下，这家成立于2015年的企业，仅用了3年多的时间，就发展成为集动力锂电池系统产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有锂电池防护、锂电池主动均衡、老化电池组修复等方面的自主技术。
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