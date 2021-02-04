洛阳今天多云间阴天　局部地区有阵雨、雷阵雨

预计今天多云间阴天，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到32℃。

昨天是“小满”节气，这时我国北方地区麦类籽粒已饱满，但还没有成熟，故称小满；南方地区农谚中的满也可指雨水之盈。“小满”时节，我国大部地区气温升高，夏季版图迅速向北扩张。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，预计今天多云间阴天，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到32℃；明天小阵雨转多云，西北风4级到5级，气温18℃到30℃。

民以食为天，唐代诗人白居易有诗句：“夜来南风起，小麦覆陇黄。”眼下，又到了麦黄时节，在距离市区不远的郊县农田里，大片的小麦即将成熟，麦穗金黄。

昨天，河南省气象局发布第一期《河南夏收夏种气象服务专报》称，今天夜里，我省西部、西北部、南部阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，其他地区多云。明天，我省南部阴天，部分地区有阵雨、雷阵雨，其他地区多云间晴天。24日到25日，全省晴天间多云。26日白天，全省晴天到多云；下午到夜里，北部和南部多云间阴天，局部地区有阵雨、雷阵雨，其他地区多云。

目前我省冬小麦处于灌浆期，豫南、豫西南大部及豫北北部、豫中、豫东部分地区已进入乳熟期；预计豫南地区25日前后进入成熟收获期。

气象部门根据作物生长状况、结合当前土壤墒情及未来天气预报建议，密切关注局地分散性阵雨、雷阵雨对小麦生产的不利影响。小麦即将进入收获期，需合理做好农机调度，提高收获质量，争取颗粒归仓。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）