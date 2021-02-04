李亚到伊川县督导调研

21日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入伊川县督导调研特色产业发展、生态文明建设、乡村振兴等工作。

李亚到伊川县督导调研时强调

坚持生态优先扎实推进乡村振兴

因地制宜走好特色产业发展之路

21日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入伊川县督导调研特色产业发展、生态文明建设、乡村振兴等工作。

当日一早，李亚首先沿着243省道，前往伊川县东南部丘陵区的白元镇，沿途察看村容村貌、国土绿化、生态保护等情况，对做好永定河、杜康河等水生态保护治理等提出要求。在该镇政府，李亚正好碰到几位村民前来反映问题，他叮嘱有关负责同志要耐心细致做好群众工作，为有需要的群众提供好法律援助。在该镇司法所、综治中心、矛调中心等地，李亚深入了解该镇有关工作开展情况，叮嘱有关负责同志要结合党史学习教育，深入了解百姓心声、倾听群众意见、改进日常工作，不断提升人民群众满意度。

“镇里特色产业是什么？生态环境保护有哪些措施？镇村规划编制是否已完成？”李亚详细了解白元镇有关情况，要求该镇负责同志要坚持生态优先，始终胸怀生态环境保护这个“国之大者”，扎实做好国土绿化、治水兴水、污染防治等工作，厚植高质量发展的底色。要坚持规划引领，高质量编制镇域、镇区和美丽乡村建设规划，不断提升建设管理水平。要进一步吃透镇情，把发展蓝图绘制好，把惠民实事确定好，把基层组织配备好，多做打基础、利长远、促发展、惠民生的工作，扎实推进乡村振兴。

位于葛寨镇的富硒小米种植基地，由伊川县和洛阳农发集团、京东农场联合打造，借助物联网、区块链、人工智能等新技术，搭建从田间到餐桌的产业发展模式，有效带动周边群众增收。李亚察看园区建设运营情况，了解依托“洛阳源耕”打造的特色富硒小米系列产品市场开发、销量等情况。“富硒小米种植面积有多少？基地带动了多少群众？能否根据不同家庭成员推出更多定制化产品？”围绕如何做大做强富硒小米品牌，李亚与园区负责同志等深入交流探讨。

李亚强调，习近平总书记高度重视地方特色产业发展，近日在南阳调研期间进一步对培育特色产业作出重要指示。伊川富硒土壤资源丰富，发展特色农业空间广阔、大有可为。要善于挖掘和利用本地资源优势，以沟域生态经济为载体，统筹做好产业、科技、品牌、文旅相结合的大文章，因地制宜发展岭上硒薯、富硒小米，走好特色产业发展之路。要抓好优质生产基地建设，用好富硒土壤资源，扩大种植规模，打造优势产品。要抓好种质资源开发，强化科技支撑，深化产学研融合，不断提升产品品质。要抓好品牌建设，用好电商、行业协会等平台，有效拓展市场，不断提升知名度。要抓好延链补链，建好仓储物流等配套设施，大力推广节水农业，因地制宜发展文旅产业，不断提升综合带动效益。

葛寨镇烟云涧村因青铜器制作技艺远近闻名。2019年，李亚曾到该村调研指导，对加强规划引领、提升村容村貌、打造特色产业等提出要求。时隔两年多，李亚再次来到该村，对村容村貌改造提升、青铜器工艺非遗传承利用、特色产业规范发展等成效给予肯定，勉励相关负责同志和企业负责人始终坚持规划引领、守正创新、诚信经营，在引进专业技术人才、新工艺新产品研发上下更大工夫，着力保护固态、传承活态、发展业态，打好特色产业牌、传承好非遗技艺。

李亚还到鸣皋镇、高山镇、鸦岭镇等地察看四好农村路建设、国土绿化、水环境治理等工作。(洛报融媒记者 李东慧)