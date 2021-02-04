新安县借力专业“大脑” 老旧小区改造迎来“升级版”【视频】

20日一早，洛阳市新安县东关社区中北网格长马学林来到党群服务中心的办公室，等候居民前来提意见。他居住的慕容大街党校片区正进行老旧小区组团连片改造，为让群众真受益、真满意，实行“开门规划”，发动群众参与改造，注重群众评判。

20日一早，洛阳市新安县东关社区中北网格长马学林来到党群服务中心的办公室，等候居民前来提意见。他居住的慕容大街党校片区正进行老旧小区组团连片改造，为让群众真受益、真满意，实行“开门规划”，发动群众参与改造，注重群众评判。

慕容大街党校片区由党校家属楼、政府家属楼、石油公司家属楼、商务局家属楼等10余个分散的老旧小区整合而成,总用地面积为9万余平方米。现改造完成7个小区，惠及532户居民。

洛报融媒记者走进党校家属楼小区，只见小区内干净整洁，粉刷一新的楼体，宽敞的广场，郁郁葱葱的绿植和古色古香的凉亭分布其中，垃圾分类设施、健身器材齐全，居民正在晨练，一派和谐景象。