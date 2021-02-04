伊水东路希望桥立交21日通车 前往龙门石窟将更顺畅

经过4个多月持续施工，洛阳市伊水东路希望桥立交主体及匝道全面完工，21日上午将正式放行通车，洛阳走南山大道前往龙门石窟将更顺畅。
经过4个多月持续施工，洛阳市伊水东路希望桥立交主体及匝道全面完工，21日上午将正式放行通车，洛阳走南山大道前往龙门石窟将更顺畅。
经过4个多月持续施工，洛阳市伊水东路希望桥立交主体及匝道全面完工，21日上午将正式放行通车，洛阳走南山大道前往龙门石窟将更顺畅。
伊水东路希望桥立交位于伊河东岸，是洛阳市委市政府既定的“十四五”新开工的首座立交工程，今年1月开工建设。其中，伊水东路主线北起中赫海洋公园西侧道路，向南下穿希望桥，与龙门北桥地面平交，继续往南可抵达龙门石窟东北服务区、龙门东山等地。
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