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明天将迎来“小满”节气 洛阳最高气温持续回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.20 08:17

　　《中国天文年历》显示，北京时间5月21日3时37分将迎来“小满”节气。此时节，麦初黄，新蝉鸣，梅雨细，小荷翻，是收获季节的前奏。

　　每年5月21日前后为“小满”节气，它是二十四节气中的第八个节气，也是夏季的第二个节气。这时我国北方地区麦类等夏熟作物籽粒已饱满，但还未成熟，故称“小满”。

　　“小满”在江南地区往往还指江河湖及秧田之水应满，否则意味着天气干旱少雨，“小满不满，干断田坎”，必将影响收成。

　　“小满”也被释为“不多不少”或“刚刚好”，表示人生哲理。我国有“月盈则亏，水满则溢”“满招损，谦受益”的古训，“最好人生是小满，花未全开月未圆”成了一种生活智慧。

　　养生专家表示，小满时节，万物繁茂，人体的生理活动也变得旺盛，消耗较多，可适时补充营养。随着天气升温，饮食宜清淡，常吃冬瓜、丝瓜、番茄、莲藕、山药等可以清利湿热的食物；因天干气燥，多食用汤类，多喝水，以排除内热；注意加强对心脏的养护，保证充足睡眠，保持心情平顺。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内高空低槽东移出境，转受西北气流控制，我市天气逐渐转晴，最高气温回升，预计今天阴天转晴天，偏东风2级到3级转西南风3级到4级，气温15℃到31℃；明天晴天间多云，西南风3级左右，气温16℃到32℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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