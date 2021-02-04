洛阳市污染防治攻坚办发出倡议：错峰加油，绿色出行

夏季来临，臭氧污染日趋凸显，成为影响环境空气质量的重要因素。19日，洛阳市污染防治攻坚办向广大市民和加油站经营者发出倡议：错峰加油，绿色出行。

夏季来临，臭氧污染日趋凸显，成为影响环境空气质量的重要因素。19日，洛阳市污染防治攻坚办向广大市民和加油站经营者发出倡议：错峰加油，绿色出行。 资料图 夏季来临，臭氧污染日趋凸显，成为影响环境空气质量的重要因素。19日，洛阳市污染防治攻坚办向广大市民和加油站经营者发出倡议：错峰加油，绿色出行。 1.对运行车辆及时检查维护，确保废气达标排放。 2.提倡广大市民健康生活、低碳出行，践行1公里内步行，3公里内自行车骑行，5公里内选择乘坐公交、地铁出行，做到少开车、少燃油。 3.停车超过3分钟，请及时将爱车熄灭，减少车辆怠速状态下的尾气排放。 4.加油站经营者应积极履行环保主体责任，完善巡检制度，对加油站油气回收装置的密封性及运行情况开展专项检查，教育和培训工作人员按章操作，确保油气回收装置正常运行，供应国六标准油品。 5.科学安排装卸油时间，鼓励加油站在每日20时至次日6时期间卸油，减少装卸油过程中产生的挥发性有机物。 6.鼓励广大市民合理安排时间，尽量选择在每日的20时至次日6时之间加油，减少高温时段挥发性有机物排放。 7.党政机关和事业单位公务人员要率先垂范，带头执行错峰加油措施，带动身边亲朋好友自觉参与夜间加油活动，形成良好生活习惯。 8.中国石油天然气股份有限公司河南洛阳销售分公司、中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司、洛阳石油商会要组织加油站经营者开展夏季夜间加油优惠活动。 广大市民朋友们，油气主要组分(混合物)为VOCs(挥发性有机物)，吸入后会对人体器官产生一定刺激。因此，为了您的身体健康，请积极行动起来，共同参与环境保护工作，守护蓝天白云，共建美丽家园。（洛报融媒记者 李三旺）