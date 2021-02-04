洛阳着力实施创新驱动发展战略 为高质量发展注入澎湃动力

科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。近年，我市以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，着力实施创新驱动发展战略，坚持打造洛阳自创区建设“一个龙头”，强化人才“一个支撑”，实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、推进“四链融合”“三大举措”，不断激发高质量发展的“新”活力、“新”动能。

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科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力。近年，我市以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，着力实施创新驱动发展战略，坚持打造洛阳自创区建设“一个龙头”，强化人才“一个支撑”，实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、推进“四链融合”“三大举措”，不断激发高质量发展的“新”活力、“新”动能。

●龙头引领 创新动力澎湃强劲

近日，在位于高新区的洛阳高新四丰电子材料有限公司，一块块透着金属光泽的钼靶材相继下线，即将发往京东方、华星光电等知名液晶面板生产企业。

前不久，该公司牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题顺利通过郑洛新自创区首批产业集群专项结题验收，课题成果打破国外对大尺寸溅射钼靶材核心技术的垄断，为我国液晶显示面板关键材料国产化提供了有力保障。

建设自创区是国家和省赋予洛阳的重大战略任务，是实施创新驱动发展战略的龙头工程。自2016年郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复以来，我市大胆开展先行先试，加速完善政策措施，深入推进体制机制改革，持续强化自创区“龙头效应”，让创新这个发展第一动力澎湃强劲。

洛阳轴承助力“天问探火”，“洛阳造”平视显示器为C919擦亮“眼睛”，洛阳连接器为“复兴号”动车组构筑“安全线”……近年，洛阳自创区新产品“无中生有”，老产品“有中生新”，自主创新气象新！