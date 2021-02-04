洛阳市防汛抗旱指挥部举行防汛应急综合演练

17日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部在黄河孟津段花园镇控导工程28号坝举行防汛应急综合演练，这是演练中的“孤岛救人”环节。

17日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部在黄河孟津段花园镇控导工程28号坝举行防汛应急综合演练，这是演练中的“孤岛救人”环节。 “报告指挥长，发现10名群众被困夹心岛，情况危急，急需救援！” “我命令，神龙救援队立即救援受困群众。” 17日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部在黄河孟津段花园镇控导工程28号坝举行防汛应急综合演练，这是演练中的“孤岛救人”环节。 此次演练通过汛情预报、巡坝查险、险情抢护、孤岛救人、迁安救护等环节，有效检验了洛阳市黄河防汛协同作战能力、应急救援协调联动机制和联合处置能力等。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 胡婷婷 袁永军 文/图)