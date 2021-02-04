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雨水冰冷退场 洛阳本周迎来晴好天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.17 08:17

　　这个双休日，我国的天气情况非常复杂，从苏州的龙卷风、武汉的冰雹到南京、西安、重庆等地的暴雨，强降水和强对流占据了天气的舞台，给我们带来不小的麻烦。

　　刚过去的双休日，洛阳也经历了一次明显降水过程。市气象台发布的雨情报告显示，从14日下午到16日上午，我市出现了一次明显降水过程，局部地区出现暴雨。具体来说，14日12时到16日12时，我市范围内的国家观测站降雨量分别为：孟津39.4毫米、栾川38.7毫米、新安36.8毫米、宜阳29.6毫米、伊川25.8毫米、嵩县23.6毫米、洛宁23.2毫米、汝阳21.1毫米、偃师15.5毫米。同时段乡镇降雨量超过50毫米的有5个站，其中降雨量最大是栾川县鸡冠洞站，为54.6毫米。

　　受降水影响，这两天洛阳降温明显，16日的最高气温只有18℃，仿佛回到了初春。随着降水结束，本周洛阳又要迎来晴好天气，热的感觉也要回来了。市气象台根据气象资料分析，未来一周，我市无明显降水天气过程，周内空气污染扩散气象条件整体较好。具体预报如下。

　　今日(周一)：多云转晴天，西南风3级左右，气温11℃到25℃。

　　明日(周二)：晴天到多云，西南风3级到4级，气温15℃到29℃。

　　19日(周三)：多云，局部地区有雷阵雨，气温17℃到27℃。

　　20日(周四)：晴天间多云，气温17℃到31℃。

　　21日(周五)：晴天到多云，气温21℃到33℃。

　　22日(周六)：多云到阴天，部分地区有雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温19℃到30℃。(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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