文化综艺节目《登场了！洛阳》启动 王一博马伯庸等拟加入

13日，2021爱奇艺世界·大会在上海开幕，在大会视听纪实新文化峰会上，爱奇艺自制的文化综艺节目《登场了！洛阳》正式启动。

13日，2021爱奇艺世界·大会在上海开幕，在大会视听纪实新文化峰会上，爱奇艺自制的文化综艺节目《登场了！洛阳》正式启动。

峰会现场，爱奇艺专业内容业务群(PCG)总裁兼首席内容官王晓晖，爱奇艺副总裁杨海涛，著名节目主持人、节目监制汪涵，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳文保集团等相关负责人共同启动《登场了！洛阳》。

去年，由爱奇艺出品的文化综艺节目《登场了！敦煌》备受网友关注。节目采用纪实与真人秀相结合的拍摄手段，从多个维度探索了敦煌的历史文化。

作为《登场了！敦煌》节目的姊妹篇、“登场了”系列IP的全新呈现，《登场了！洛阳》将于今年下半年在洛阳录制。节目由著名节目主持人汪涵领队，拟邀明星王一博、马伯庸、宋轶、李沁、毛不易、李浩源等，共分十集节目，每集60分钟左右。

作为这档节目的联合出品方之一，洛阳文保集团将携手爱奇艺，充分挖掘洛阳历史文化资源，通过全新的人文综艺表达手法，用年轻化的呈现方式，让更多人领略洛阳的历史文化魅力。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张娴 刘青)