洛阳借力东方博物馆之都建设 持续打造“研学洛阳 读懂中国”品牌

洛阳文化遗迹丰富，102座博物馆星罗棋布。作为历史文化资源的集纳地，各类博物馆凭借独特的资源成为研学旅行的重要目的地之一。博物馆研学不仅让学生们增添了出去走走的乐趣，同时也让他们收获了知识、拓宽了视野。

东方博物馆之都研学营地

洛阳文化遗迹丰富，102座博物馆星罗棋布。作为历史文化资源的集纳地，各类博物馆凭借独特的资源成为研学旅行的重要目的地之一。博物馆研学不仅让学生们增添了出去走走的乐趣，同时也让他们收获了知识、拓宽了视野。

青少年入馆人数明显增多

近日，洛阳博物馆将在国际博物馆日当天举行“古今辉映之洛阳三彩”研学活动的预告一经发布，市民王女士第一时间为孩子报了名。

王女士说，洛阳文化底蕴深厚，她希望孩子从小接受文化熏陶。对孩子们来说，博物馆里的文物难以理解，研学活动成为孩子们认识文物、了解文化的全新方式。

“洛阳是唐三彩的故乡，在洛阳博物馆内陈列着品种繁多、器型高大、色彩亮丽的唐三彩文物。”洛阳博物馆相关负责人介绍，这期研学活动依托洛阳博物馆丰富的馆藏文物，带领大家追古溯今，通过为女俑素胎填色，了解洛阳三彩的前世今生。

近年，随着研学的升温，博物馆成为研学游的“明星”目的地，我市各大博物馆青少年入馆人数明显增多。与此同时，我市不少博物馆推出特色鲜明、体验感强的研学课程，吸引着越来越多的中小学生走进博物馆、爱上博物馆。

在二里头夏都遗址博物馆体验陶器制作，感受“最早的中国”的魅力；来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，通过游戏破解“一门三道”的秘密，感受千年城门的变迁；在八路军驻洛办事处纪念馆探秘红色交通站，以抗战精神激励学生们走好民族复兴之路……