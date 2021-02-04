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李亚到洛宁、栾川调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 18:57

李亚到洛宁、栾川调研时强调
坚持党建引领强化产业带动扎实推进乡村振兴
用好身边红色资源确保党史学习教育走深走实

　　11日至12日，市委书记李亚到洛宁县、栾川县，深入农村、企业、革命纪念馆、博物馆等地，就扎实开展党史学习教育、巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴、基层党建、生态文明建设等进行调研，推动“十四五”开好局起好步。

　　洛宁县涧口乡鳔池村，近年通过精准帮扶易地建成了安置小区。今年，该村结合党史学习教育，着力开展环境提升和家风带村风活动，各家各户在门口亮出了家风家训。李亚走进潘行治、吉军生等群众的农家小院，了解搬迁后的生产生活情况。“楼上楼下、儿孙绕膝”“我家刚买了新车”“俺家小儿子刚娶了新娘”……听着大伙一个个好消息，李亚十分高兴，祝福大家继续脚踏实地推进乡村振兴，日子越过越红火。得知该村“两委”换届后群众对新班子期望值很高，李亚叮嘱有关同志要当好群众“领头雁”，把发展蓝图绘制好，把惠民实事确定好，带领广大群众把主导产业立起来、把村容村貌美起来、把基层党组织强起来，在乡村振兴的道路上接续奋斗。

　　近年，洛宁着力发展牡丹等特色产业，北京强佑集团打造的油用牡丹产业园已试生产。李亚走进园区，了解牡丹籽油、牡丹全花茶、牡丹系列化妆品等生产情况，对项目前期进展给予肯定，希望企业紧盯市场需求，在提升品质上下更大功夫，尽快打造消费者认可、叫好又叫座的品牌产品。在洛宁“洛水山肴”农产品展销店，李亚了解产品销量、市场开发等情况，要求洛宁进一步强化“跳出大山看大山”理念，更好推动特色农产品出山，拓展市场、树好品牌、扩大规模、提升效益。在小界乡春山溪谷沟域生态经济示范带，李亚对该乡立足沟域特色，发展体育赛事经济，着力推进文旅融合发展的探索给予肯定，希望他们持续保护好生态环境，提升基础设施、完善服务水平，推出更有豫西特色的民宿，在沟域生态经济发展上取得更大成效。

　　洛宁县底张乡是豫西革命老区，也是革命先烈、红军将领李翔梧的故乡。李亚专程来到李翔梧纪念馆参观瞻仰，深入了解李翔梧生前的英雄事迹，缅怀革命先烈，感悟思想伟力，汲取前进力量。他深有感触地说，革命理想高于天，正是理想信念的力量，支撑着李翔梧等先烈爱党信党、勇于斗争、不怕牺牲、舍生取义，矢志不渝为党的事业奋斗终生。他们的精神，为我们留下了宝贵的精神财富，永远值得我们铭记和发扬。在全市上下深入开展党史学习教育之际，我们要深切缅怀革命先烈，坚定理想信念，赓续共产党人的精神血脉。要着力学党史、悟思想、办实事、开新局，用好洛阳身边的红色资源，宣传好弘扬好革命先辈的精神，砥砺奋进斗志，干好各项事业，把思想悟得更深更透更清朗，把实事理得更实更准更贴近民生，为推进“十四五”开好局起好步作出更多贡献。

　　初夏时节，豫西山区天朗气清、满眼翠绿。李亚沿着241国道、344国道的盘山公路，从洛宁前往栾川，沿途察看生态环境保护、国土绿化、矿山生态修复等工作。来到栾川，他首先走进改造提升后的栾川博物馆，察看建设运营情况，对完善提升展陈等提出要求，希望有关负责同志打好“组合拳”，打造一座以自然地质为特色的综合类博物馆，成为彰显伊水栾山品牌、展示栾川形象的新窗口。

　　位于栾川县城西北部的三川镇、白土镇，生态多样、物产丰富。李亚先后来到三川镇柳子村有机核桃深加工产业基地、白土镇柿王醋业有限公司，调研特色农产品深加工情况。李亚强调，乡村振兴离不开龙头企业的引领带动作用，要进一步扩大生产基地规模，把市场开拓好，把品牌推出去，不断提升农村集体经济水平，有效带动群众增收，夯实乡村振兴产业基础。

　　李亚还来到白土镇马庵社区，走进党群服务中心，与基层干部交流建强基层党组织、培育文明乡风、做好群众工作的心得体会，要求基层党员干部始终坚持以人民为中心，持续深化“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，带领广大群众抢抓乡村建设行动机遇，建设好家园，发展好产业，培育好乡风。

　　调研期间，李亚还察看了三川镇隐心谷生态休闲游民宿项目，对栾川进一步打好生态牌，提升绿化水平，深化文旅融合、农旅融合等工作提出要求。

　　王军、张献宇、董炳麓分别参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：马佳佳]
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