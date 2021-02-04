洛阳市举行2021年一季度重大项目观摩督导活动 李亚等带队

7日，我市举行2021年一季度重大项目观摩督导活动。

“十四五”开局气象新

我市举行2021年一季度重大项目观摩督导活动

李亚、刘宛康、赵会生分别带队赴各县区观摩

7日，我市举行2021年一季度重大项目观摩督导活动。市委书记李亚、市长刘宛康、市委副书记赵会生分别带队，分三组对各县区2020年以来新开工的工业、城市有机更新、生态环保等领域的重点项目进行观摩督导。

李亚率第一组观摩伊川县、宜阳县、新安县、孟津区、偃师区项目。观摩中，既有利尔、新强联等引领性项目，也有博塔重工等“小巨人”；既有万安山、李沟矿区生态修复等项目，也有做足“水文章”的新安涧滨公园、孟津瀍河生态提升等湿地景观；既有惠民利民的老旧小区改造、城市有机更新，也有九创科技航空航天科创加速园等场域载体平台。

1天时间里，与会人员进车间、下工地、访社区，观摩了20个重点项目。工业创新驱动转型亮点纷呈，生态底色越擦越亮，场域载体聚集效应逐渐显现，老旧小区改造频频获得群众获赞……大家一路走、一路看，有所思、有所悟、有所感。

李亚不时与项目负责人等交流，认真询问有关情况。他强调，装备制造业是洛阳工业发展的基石，要始终坚持创新驱动，深化产学研互动，真正把企业呈现的竞相发展好态势转化为高质量发展成效。要始终坚持生态优先，守护好绿水青山，不断彰显洛阳生态都市圈建设的底色。要着力打造一批场域载体“强磁场”，吸引更多要素加速汇聚，加快构建新发展格局、厚植洛阳发展新优势。要坚持以人为本，强化建管并重，加快推动城市治理体系和治理能力现代化，真正把城市有机更新、老旧小区改造这件实事办到群众心坎上。

刘宛康率第二组重点观摩伊滨区、瀍河区、老城区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区项目。刘宛康指出，要强化科技创新，围绕“755”现代产业体系，加快壮大传统产业、培育新兴产业，推动洛阳装备制造业向智能化、绿色化方向转型发展；要围绕“6+3+X”新型产业专业园区建设，不断提升园区竞争力，打造场域载体强磁场；要继续加强涧河、瀍河、秦岭防洪渠等综合治理，科学布局配套设施和休闲业态，实现水清、岸绿、路畅、惠民的治理目标。

赵会生率第三组观摩栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县项目。赵会生指出，要坚持生态为先，走可持续发展之路，建好南部生态涵养区，为都市圈建设筑牢生态屏障；要因地制宜调结构，发挥龙头企业带动作用，着力打品牌、提品质、增效益，带动农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴；要深入挖掘伏牛山区中医药资源“富矿”，建设集产、学、研、康养为一体的中医药产业园区，做大做强优势产业，不断厚植发展新优势。

观摩中，大家看先进、找标杆，思差距、谋未来。与会人员纷纷表示，将进一步站位大局、务实重干，努力在洛阳都市圈、现代化强市建设上取得新成效，着力实现“十四五”开好局、起好步、多出彩。

吴中阳、杨炳旭及相关市级领导，各县区、市直有关部门负责同志等分组参加观摩督导活动。(洛报融媒记者 李东慧 李迎博 孙小蕊)