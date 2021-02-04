2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开 李亚出席并讲话

8日，2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开，认真落实中央和省部署要求，对全市一季度经济工作进行总结，对当前经济形势进行分析，对下步重点工作进行部署，动员全市上下进一步认清形势、明晰任务，以更大的力度和更实的举措，着力稳定经济运行，持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开

会议认真落实中央和省部署要求，对全市一季度经济工作进行总结，对当前经济形势进行分析，对下步重点工作进行部署，动员全市上下着力稳定经济运行，持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象

李亚出席会议并讲话

8日，2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开，认真落实中央和省部署要求，对全市一季度经济工作进行总结，对当前经济形势进行分析，对下步重点工作进行部署，动员全市上下进一步认清形势、明晰任务，以更大的力度和更实的举措，着力稳定经济运行，持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康总结一季度工作，对下步工作进行了具体部署。市委副书记赵会生主持会议，吴中阳、杨炳旭及在洛市级领导参加会议。

会上，魏建平、魏险峰、侯占国分别代表3个观摩督导组，对7日观摩中各组有关情况作了点评；宜阳县、洛宁县、伊滨区作了典型发言，嵩县、老城区作了表态发言。

李亚在会上指出，今年一季度，全市经济恢复取得明显成效，经济运行开局良好，转型发展高质量发展取得新成效，呈现出增速“快”、趋势“好”、质量“优”、后劲“足”等特点。同时也要看到，当前经济运行中存在的问题依然不少，经济恢复性增长尚不均衡、不稳固。我们要善于全面辩证长远地看经济发展，既看具体数据、也看变化趋势，既与自身纵向比、也与外地横向比，尤其要看到经济指标之间的关联和背后的本质。要辩证看待经济的高增速，深刻认识到一季度全市主要经济指标保持两位数增长，是经济因素、政策因素和基数效应共同作用的结果，不能盲目乐观，不能有任何懈怠；客观看待发展的高质量，对优势、短板做到心中有数，完整准确全面贯彻新发展理念，不断推动发展质量变革、效率变革、动力变革；清醒看待形势的新变化，始终对“时”与“势”保持清醒洞察，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局；积极看待未来的大趋势，持续巩固“稳”的基础，牢牢守住“保”的底线，不断积蓄“进”的力量。全市上下要始终坚定信心、保持清醒，不折不扣落实好市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议对全年工作的部署要求，落实好既定思路举措，把重点工作抓得更紧一些，把部署要求落得更实一些，把目标任务完成得更好一些，以强烈的使命担当迈好第一步见到新气象。

李亚强调，要扭住重点，在五个方面精准发力，以务实的工作成效迈好第一步见到新气象。

要围绕稳定经济运行精准发力。始终把稳增长摆在全局工作突出位置，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。着力抓调控，密切关注重点指标变化，有的放矢进行精准调控；着力稳企业，持续深入开展“联企入企惠企助企”活动，在助推规模以下企业发展、服务成长性好的企业上市等方面取得更大成效；着力扩投资，深入实施“97193”合理有效投资行动计划，着力形成更多投资增量；着力促消费，紧盯大宗消费、农村消费、文旅消费、新型消费、暑期消费等领域谋划实施促消费活动，持续打造消费品牌，促进消费回补和潜能释放。

要围绕推进转型发展精准发力。在推动制造业高质量发展上下更大功夫，把制造业高质量发展作为主攻方向、看家本领，实施好新一轮更大范围“三大改造”，切实以项目建设促产业结构调整，加快构建“755”现代产业体系，以园区建设促产业集聚发展，加快推进“6+3+X”新型产业园区建设，以产业带建设促区域协同联动，加快推进洛济焦、洛巩、洛渑、洛汝四条产业发展带建设。在实施创新驱动发展战略上下更大功夫，把创新作为引领发展的第一动力，着力抓好“一谷两廊四中心”科技创新空间布局，抓好新一轮创新主体创新平台“双倍增”行动，抓好科技创新和成果转化，以创新驱动赢得发展主动。在强化开放引领上下更大功夫，抓好开放平台、开放通道建设，确保综保区5月底前正式封关验收；抓好精准定向招商，推动招商引资和承接产业转移向高端化迈进；深化“放管服”改革，打造全国一流、全省领先营商环境。在全面深化改革上下更大功夫，承接好省里下放的省级经济社会管理权限，纵深推进国企改革，促进民营经济健康发展。

要围绕厚植特色优势精准发力。持续提升城镇综合承载力，扎实推进国土空间总体规划编制工作，进一步健全规划体系；加快推进重大交通基础设施、重点公共服务项目建设，扎实开展城市更新行动，加快老旧小区改造步伐；深入推动“五项治理”，将城市精细化管理落到实处。持续推动文化繁荣兴盛，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，加快二里头遗址申遗，争取全国区域性石窟寺保护研究基地早日落地，推动“东方博物馆之都”规模质量“双提升”，打造更多文化地标，不断放大“两节一会一论坛”文旅品牌效应，加快打造国际文化旅游名城和国际人文交往中心。持续加强生态文明建设，以降碳为重点战略方向，以黄河流域生态保护治理为牵引，持续实施“五大行动”，加快推进“四大结构调整”，抓好中央环保督察反馈问题整改，加强涉气、涉水、涉山、涉土、涉矿问题治理，研究出台我市碳达峰、碳中和行动方案，严格落实河长制，持续推进国土绿化提速提质，着力推动洛阳都市圈环境污染联防联控，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变。

要围绕抓好项目场域精准发力。项目建设要真正担起“责”、突出“谋”、强化“干”、注重“效”，强化节点管理，搞好要素保障，在建项目确保按节点形成实物投资量和形象进度，拟新开工项目要细化前期、尽早开工，竣工项目要及时验收、搞好配套；根据国家产业政策和洛阳发展需求，持续谋划一批投资大、效益好、带动性强的重大产业项目。场域载体建设要坚持“谋”“争”“建”“用”一体推进，切实弄清主攻方向，抓好功能挖掘和系统集成，充分发挥场域载体在汇集发展要素、创造发展红利上的作用。

要围绕推动民生改善精准发力。顺应人民日益增长的美好生活需要，在“七个有所”上持续用力，扎实办好民生实事，认真开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。全面推进乡村振兴，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，以沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，大力实施乡村建设行动。着力完善公共服务体系，做好进城农民工、高校毕业生等重点群体就业，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，加快推进健康洛阳、教育强市建设。

李亚要求，要多措并举、强化实干，以良好精神状态迈好第一步见到新气象。要提升抓好经济工作的政治站位，始终从讲政治的高度来看待经济工作，善于用政治的眼光观察和分析经济社会问题，把“政治三力”要求落实到经济社会发展各方面，从政治上找动力、找压力、找责任、找办法、找招数，创造性地贯彻落实好党中央的决策部署，不断增进发展信心。要扎实开展党史学习教育，以更深厚的理论修养提升思路举措，以更坚定的对党忠诚抓好贯彻落实，以更真挚的为民情怀扎实履职尽责，持续推动党史学习教育走深走心走实，为经济社会发展汇聚强大正能量。要统筹做好当前重点工作，通过县乡党委换届换出良好精神状态，通过强化约束倒逼来提振良好精神状态，通过防范化解风险砥砺良好精神状态，在干好工作中砥砺精气神，以好工作成效展现好的精神状态。

刘宛康在讲话中指出，二季度是全年工作至关重要的窗口期，要聚焦聚力、埋头苦干，确保各项工作时间任务“双过半”、主要指标重回全省第一方阵，以优异成绩庆祝建党100周年。要聚焦经济运行统筹协调，巩固拓展稳中有进的发展态势；聚焦城市有机更新，提速建设洛阳都市圈；聚焦制造业高质量发展，加快构建“755”现代产业体系；聚焦新旧动能转换，持续推进“三力联动”；聚焦中央环保督导问题整改，持续加大污染防治力度；聚焦“三农”重点工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；聚焦群众所急所需所盼，持续保障和改善民生。

市人大常委会、市政协秘书长，市政府秘书长、副秘书长；市直各部门主要负责同志；各县区党政主要负责同志；高等院校、科研院所、驻洛央(省)企，市管企业及部分重点企业，金融单位主要负责同志等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 李迎博 孙小蕊)