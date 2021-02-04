10日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，对进一步做好党风廉政建设、政法、机关党建、市委法律顾问队伍建设等工作提出要求。

李亚主持召开市委常委会会议

传达学习习近平总书记近期重要指示精神

研究党风廉政建设、政法、机关党建等工作

10日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示和文章精神，对进一步做好党风廉政建设、政法、机关党建、市委法律顾问队伍建设等工作提出要求。

会议指出，要深入学习领会习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话，在《求是》杂志上发表的重要文章《把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局》，坚定信心、保持定力、担当作为，持续推进经济高质量发展，全面推进土地资源节约集约利用，扎实做好新时代组织工作，确保习近平总书记重要要求落地生根、形成生动实践。要把学习习近平总书记在中共中央政治局第二十九次集体学习时的重要讲话，与做好中央环保督察反馈问题整改、开展“我为群众办实事”实践活动结合起来，以最大决心、最严标准、最实作风抓好生态环境问题整改，全面提升我市生态文明建设水平。要深刻领会习近平总书记在清华大学考察时的重要讲话，推动高等教育优质内涵式发展，积极引进优质教育资源，大力支持驻洛高校深化基础研究；着力培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，引导青少年从党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习中激发信仰、获得启发、汲取力量，更好感受中华优秀传统文化魅力、更多汲取文化精髓。

会议强调，要认真学习习近平总书记在广西考察时的重要指示，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；以办好民生实事为抓手，结合“我为群众办实事”实践活动，不断提高人民生活品质；深入开展党史学习教育，真正将学习成果转化为干事创业的强大动力和实际成效。要将习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》作为党史学习教育必学教材，从我们党作出的伟大历史贡献中鼓舞斗志，从我们党伟大奋斗历程的深刻启示中坚定信念，从我们党对历史的深入思考中明确方向，推动党史学习教育走深走心走实。会议还学习了习近平总书记在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的主旨演讲、致全国广大劳动群众的节日祝贺、致首届中国国际消费品博览会的贺信等精神，对学习贯彻工作提出要求。

会议传达学习国务院、省政府第四次廉政工作会议精神，审议我市坚持推进党员干部廉洁家风建设工作的实施意见，指出要提升站位，夯实思想根基，结合党史学习教育，不断提高“政治三力”，巩固发展风清气正的良好政治生态；要从严从实落实全面从严治党要求，抓好财政直达资金监管，认真落实减税降费政策，深化“放管服”改革，加快廉洁政府建设；要持续抓好廉洁家风建设，从优秀传统文化中汲取滋养，培育和践行社会主义核心价值观，用红色家风励志提神，积极推动家风建设有形化，不断擦亮洛阳家风建设名片。

会议传达了全国、全省扫黑除恶专项斗争总结表彰大会，及全国政法队伍教育整顿中央第九督导组下沉洛阳督导有关精神，研究我市贯彻落实意见。会议强调，要进一步统一思想、深化学习，把政治引领贯穿始终，在深化政治教育、警示教育、党史教育、英模教育中筑牢对党忠诚；要进一步聚焦重点、紧盯难点，坚持问题导向与目标导向、重点突破与整体推进相统一，坚持抓进度与保质量、当下治与长久立相统一，加大查处力度，整治突出问题，办好民生实事，落实宽严政策，选树先进典型，确保见到实效；要进一步夯实基础、保持态势，加强源头管控、夯实基层基础、完善制度机制、强化督导督办，常态化开展扫黑除恶斗争。

会议传达了2021年全省机关党的工作会议精神，研究我市机关党建工作，指出要提升政治站位，增强责任感使命感，聚焦重点关键，加强政治建设、带头做到“两个维护”，突出思想引领、涵养高远精神追求，胸怀国之大者、更好服务中心大局，树立大抓基层导向、全面提升基层组织战斗力，注重务本责实、切实取得实际效果，永葆斗争精神、牢牢守住廉洁底线。要加强党的领导，牢牢牵住机关党建工作责任制的“牛鼻子”，推动机关党建工作开创新局面。

会议对做好市委法律顾问队伍换届工作提出要求。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)