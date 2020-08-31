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交通标线、标志、护栏咋提升？请您来提宝贵意见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 19:25

　　今日，记者从市交警支队获悉，即日起至6月10日，市交警支队开展“市区道路交通标线、标志、护栏工作提升月”活动，通过“问计于民、问需于民”，着力解决在道路通行服务、疏堵保通、为民(企)服务等存在的问题。

　　市交警支队相关负责人介绍，活动期间，市区各交警大队将组织人员对辖区内市管道路及路口的交通标线、标志、护栏情况展开排查统计，排查缺失、模糊不清、设置不合理和影响美观及通行等问题，并进行整改。

　　与此同时，在活动期间，市交警部门还向社会广泛征求交通标志、标线、护栏提升的意见。如果您认为某处道路的交通标志、标线、护栏有提升、改造的必要，可以在工作时间拨打市交警支队设施工程大队的办公电话(65511066)提出意见和建议，也可以将意见建议发送至设施工程大队邮箱(lyssgcdd@163.com)。设施工程大队将对收集的意见和建议归纳梳理，逐条进行落实、整改，建立整改工作台账，并做好沟通反馈工作。

　　此外，对于非交警部门管辖道路的交通标志、标线、护栏存在的问题(如高新区、伊滨区、洛龙工业园区及其他城市区区管道路，及王城快速路、古城快速路、滨河南路、南昌路高架、谷水立交、翠云峰立交、机场路、瀍涧大道等)，市交警部门将与相关单位积极协调沟通，督促相关单位进行整改。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：马佳佳]
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