市公安局交警支队施划更新道路标线 营造良好交通环境

近期，市公安局交警支队坚持疏堵结合，启动城区交通秩序专项整治行动，通过对行车秩序整治、车辆乱停乱放整治、增设交通标志牌、完善隔离护栏、施划更新道路标线，进一步优化行车、停车秩序，助力文明城市创建，为广大市民营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境。
近期，市公安局交警支队坚持疏堵结合，启动城区交通秩序专项整治行动，通过对行车秩序整治、车辆乱停乱放整治、增设交通标志牌、完善隔离护栏、施划更新道路标线，进一步优化行车、停车秩序，助力文明城市创建，为广大市民营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境。(记者 李卫超 通讯员 郭红胜 姜东 摄)
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