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洛阳高新区(自贸区)：“七证集成”升级为“十五证集成”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.10 19:12

　　10日，记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，近日该区从“七证集成”升级为“十五证集成”，进一步提升全市“多证集成、一照通行”改革力度，同时标志着我市该项改革正式迈入2.0模式。

　　“多证集成、一照通行”改革，是我市在全国率先推行的改革举措，通过将市场主体需求量较大、办理频次较高的食品生产许可证等7类行政许可事项集中整合到营业执照上，使我市市场主体实现“办照即办证”“拿照即经营”，充分节约了企业证照办理成本。该项改革后续作为“洛阳经验”曾入选《中国营商环境报告2020》。

　　与先前相比，此次证照集成数量从7个增至15个，具体新增危险化学品许可证、兽药经营许可证、卫生许可证、印刷经营许可证、民办学校办学许可证、出版物经营许可证、旅行社经营许可证、劳务派遣许可证等8个证照。

　　该项改革证照扩容，也意味着此前限定在市场监督管理局单个委局职权范围内的证照集成，变为包括社会事务局、城乡融合局、应急管理局等委局的多个证照集成，使“多证集成、一照通行”改革由单体循环变为多元联动，进一步扩大改革覆盖范围，提升改革等级。

　　截至目前，洛阳高新区(自贸区)区已累计集成经营许可证证件信息450条。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 史晓龙 董琼琼）
[ 责任编辑：马佳佳]
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