洛阳启动2021年度“隐形冠军”（培育）企业申报工作

今日，记者从市工信局获悉，2021年度我市“隐形冠军”(培育)企业申报工作近日启动。

今日，记者从市工信局获悉，2021年度我市“隐形冠军”(培育)企业申报工作近日启动。

“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高市场份额和市场领袖地位的中小企业。

根据申报设置，2021年度我市“隐形冠军”培育企业应为在洛注册并独立核算的法人企业，属于中小企业范畴和“755”现代产业体系制造业重点领域。企业应成立3年以上，在近三年无重大安全生产、环保事故发生。

入选企业2020年度营业收入应在3000万元以上，主导产品在行业细分领域市场占有率位居全省前三，或是与国内外知名企业直接配套并成为主要供应商。

被确认为“隐形冠军”企业的，在符合“隐形冠军”培育企业条件的同时，还应满足主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一，产品关键性能指标处于国内同类产品的领先水平等条件。具有省级首台套产品、省著名商标的企业可获得优先确认。

根据《洛阳市“隐形冠军”企业培育实施方案》，我市将力争通过3年时间，在全市中小企业中遴选100家左右“隐形冠军”培育企业、30家左右主导产品在国内外行业细分领域市场占有率居前列的“隐形冠军”企业。迄今全市已累计认定建龙微纳等45家“隐形冠军”(培育)企业，产品在全国行业细分领域市场占有率位居前列。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞）