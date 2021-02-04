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洛阳：建好“四好农村路” 提速乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.06 09:13
伊川县鸦岭镇至平等乡段农村公路（记者 梅占国 通讯员 徐凌 摄）

　　乡村振兴，公路先行。近年来，我市结合特色农业、乡村旅游、沟域经济等，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，积极开展“四好农村路”建设，全面推进农村公路高质量发展，有力支撑乡村振兴战略和农业农村现代化。

　　4月29日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行“百姓看公路——走近四好农村路”专场，来自我市不同领域的20多名市民深入伊川县，观摩“四好农村路”建设情况，并感受经济因路而活、产业因路而兴、环境因路而美的新农村画卷。

　　产业因路而兴

鸦岭镇辖区农村公路一景（记者 梅占国 通讯员 徐凌 摄）

　　观摩第一站是乡村振兴示范乡伊川县鸦岭镇。车辆驶经郭杜线、崔周线，一路上，市民们被沿途的景致吸引：道路两侧郁郁葱葱，崭新的沥青马路干净、平整。

　　农村路的变化，不但让参观的市民眼前一亮，也给当地农户的生活带来了实打实的改变。“我们这儿的特产是富含硒元素的红薯，甘、甜、软、糯，近年来已经形成‘岭上硒薯’品牌，被农业农村部纳入‘名特优新’农产品名录，广受消费者青睐。”鸦岭镇亓岭村村民亓战坡说。

　　“以前，我们村的路是砂石路，很不好走，咱们有好东西，可是没销路，产业发展不起来。”亓战坡说。现在，沥青公路修到了村口、地头，从洛栾高速伊川西收费站下站，驾车十几分钟就能到亓岭村，不少外地的批发商直接到村里收购红薯，农户不用再为销路发愁，收入大幅增加，生活也发生了巨大的变化。

　　据了解，在“四好农村路”建设的拉动下，伊川县红薯产业快速发展，品牌价值和市场美誉度不断提升，去年种植面积达7万亩，产值超过2.8亿元。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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