洛阳市塔湾立交6月底前将整体完工

5日，洛报融媒记者从中铁隧道局洛阳市塔湾立交项目部获悉，该立交3月、4月连续俩月施工产值超亿元大关，已进入最后施工攻坚阶段，6月底前整体完工。

5日，洛报融媒记者从中铁隧道局洛阳市塔湾立交项目部获悉，该立交3月、4月连续俩月施工产值超亿元大关，已进入最后施工攻坚阶段，6月底前整体完工。 5日，洛报融媒记者从中铁隧道局洛阳市塔湾立交项目部获悉，该立交3月、4月连续俩月施工产值超亿元大关，已进入最后施工攻坚阶段，6月底前整体完工。 该项目负责人介绍，塔湾立交项目开工以来，全体参建人员认真落实洛阳市委市政府部署要求和节点控制目标，着力克服工期紧、施工任务重、技术难度大等重重困难，严格执行领导带班制度，强化全员安全生产意识，提高现场安全管理水平，加强施工组织设计，不断提高施工效率。 截至目前，塔湾立交现浇梁完成38联，完成总工程量的93%；钢箱梁完成8联，完成总工程量的73%；路面水稳摊铺超11万平方米。塔湾立交东西向和南北向主线已完成建设，6条匝道已放行3条，预计剩余工程将在6月底全部完成，有序向市民群众开放。 今年“五一”假期，该项目部全体职工坚守一线，对剩余钢箱梁焊接、沥青铺设、电缆沟施工、雨水管道开挖等施工任务进行最后紧锣密鼓的持续攻坚。 “洛阳市塔湾立交项目部连续两个月施工产值突破亿元，极大鼓舞了全体参建人员的士气。”项目部负责人表示，将充分调动全体参建人员施工热情，在确保安全质量的基础上，力争早日实现立交全面完工，为洛阳市民群众提供良好通行环境。 (洛报融媒记者 李东慧 通讯员 付旺 徐汐颜)