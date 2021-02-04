做挂蛋、玩斗蛋……带小朋友感受立夏节气之美【视频】

“立夏是二十四节气中第七个节气。至此，气温明显升高，炎暑将临……”5日下午3点，由洛报融媒采集中心与市少儿图书馆联合举办的“立夏”主题公益亲子活动，在市少儿图书馆内的国学馆举行，小朋友和家长们通过多种形式了解了立夏的民间习俗。

“立夏是二十四节气中第七个节气。至此，气温明显升高，炎暑将临……”5日下午3点，由洛报融媒采集中心与市少儿图书馆联合举办的“立夏”主题公益亲子活动，在市少儿图书馆内的国学馆举行，小朋友和家长们通过多种形式了解了立夏的民间习俗。

在活动现场，洛阳启迪未来小学的张茜老师介绍，立夏时节，万物繁茂，有“孟夏之日，天地始交，万物并秀”之说。这个节气表示，炎热的夏季即将到来，雨水也会增多。

立夏节气有很多有趣的民间习俗，如“见三新”。“立夏日，家设樱桃、青梅、穗麦，供神享先，名曰立夏见三新”，张茜老师带小朋友们观察了芍药和麦穗的特点，开始进入动手环节。

鸡蛋在立夏这天有特别的玩法。有谚语称：“立夏胸挂蛋，孩子不疰夏。”张茜老师给小朋友分发了彩色绳子和珠子，按步骤讲解挂蛋的制作方法。小朋友和家长配合，先编制好彩色的挂蛋兜，然后将煮好的蛋装进挂蛋兜里，挂在孩子胸前。

接下来的“斗蛋”游戏，小朋友们也很喜欢，就是将装进挂蛋兜里的蛋相互碰撞，以蛋壳坚而不碎为赢。

最后，张茜老师带小朋友们品读诗词，并学唱了二十四节气歌。“五月立夏和小满，六月芒种夏至连……”小朋友们学得认真又起劲儿。活动刚一结束，8岁的李月就急切地给爷爷打电话，兴致勃勃地分享了刚学会的二十四节气歌。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频 通讯员 宁莉 田甜)