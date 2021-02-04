洛阳嵩县：“五一”假期 红色旅游别样“红”

洛阳嵩县车村镇位于伏牛山腹地，这里不仅有青山绿水,还拥有独特的红色资源。红二十五军当年经过车村镇，留下不少红色故事和遗迹，供后人瞻仰、学习。眼下，红色旅游已在车村镇焕发出勃勃生机……

洛阳嵩县车村镇位于伏牛山腹地，这里不仅有青山绿水,还拥有独特的红色资源。红二十五军当年经过车村镇，留下不少红色故事和遗迹，供后人瞻仰、学习。眼下，红色旅游已在车村镇焕发出勃勃生机……

“五一”假期，洛报融媒记者驱车来到车村镇龙王村，只见漫山翠绿，一座“红军长征纪念碑”屹立在村头，红军曾从这里走过，留下了可歌可泣的故事。

不少游客是专程来参观红色遗迹，感悟革命精神。纪念碑前，洛阳市民王女士正在给儿子讲长征故事，她说：“我想让他走出教室，上一堂别样的党史课，接受红色精神洗礼。”在车村镇，龙王村、树仁村、明白川村等村庄都留有红军长征时的遗迹，而车村镇与红军的故事要从1934年说起……

1934年11月，红二十五军从信阳市罗山县何家冲村孤军远征，一路冲破国民党军的围追堵截。12月1日至3日，红二十五军经鲁山翻越木札岭，进入嵩县境后，敌军仍在后面紧追不舍。