魏建平督导检查城建交通系统安全生产工作

5月1日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导检查城建交通系统节日期间安全生产工作，向节日坚守岗位的干部职工致以祝福。

5月1日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导检查城建交通系统节日期间安全生产工作，向节日坚守岗位的干部职工致以祝福。 5月1日，市委常委、市政府党组成员魏建平督导检查城建交通系统节日期间安全生产工作，向节日坚守岗位的干部职工致以祝福。 “五一”假期首日，龙门综合枢纽公路客运中心乘客大幅增加。魏建平认真检查进站安检、常态化疫情防控、车辆保障等，了解节日综合调度情况。他指出，要把“保安全”作为生命线，从源头着手做好乘客上车前各项安全检查，加强司乘人员教育管理，做好车辆日常检测，确保整体运行安全有序。在新奥燃气储备南站，魏建平实地检查了安全管理、节日保供、应急预案处置等，叮嘱有关人员落实落细各项安全防范措施。 在火炬大道及火炬大桥、隋唐西市等项目工地，魏建平认真检查安全生产措施落实情况，要求责任单位扛稳扛牢安全责任，抓好岗前培训，加强现场管理，确保6月底前火炬大桥整体投用、汛期前完成隋唐西市地下区域施工。在地铁1号线牡丹广场站，魏建平检查站内设施、站厅环境、安检程序，指出要严格落实各项安全措施，加强供电保障、消防、网络通信等设备日常检查，确保广大乘客安全有序出行。 1日下午，魏建平还察看了洛栾高速、尧栾西高速、241省道和344省道等干线公路的运营安全工作，并到栾川洛宁交界区域实地检查矿山生态修复有关情况，要求有关部门夯实企业主体责任、主管部门监管责任、辖区属地责任，推动安全生产责任落到实处。(洛报融媒记者 李东慧)