“购时惠”品牌上线鹰城 助力洛阳都市圈建设

昨日上午，在平顶山市的鹰城广场上，平顶山市消费惠农活动暨平报“购时惠”商城上线仪式举行。平报“购时惠”商城是由洛阳日报报业集团和平顶山日报传媒集团联手打造的“购时惠”电商平台项目，其成功上线是我市联动周边城市、助力都市圈建设的又一生动案例。

昨日上午，在平顶山市的鹰城广场上，平顶山市消费惠农活动暨平报“购时惠”商城上线仪式举行。平报“购时惠”商城是由洛阳日报报业集团和平顶山日报传媒集团联手打造的“购时惠”电商平台项目，其成功上线是我市联动周边城市、助力都市圈建设的又一生动案例。

“购时惠”电商平台是洛阳目前唯一有国资背景、本土自建的同城综合型网上商城，以“正品·当日达”为服务理念，采用“线上+线下”的运营模式，拥有1个大型物流总仓、9个配送分拨中心、40余个特产直供基地、300多家品牌合作商、400余名投递配送员。运行4年多来，“购时惠”电商平台注册会员已达20万人，年订单额突破5000万元。

作为洛阳日报报业集团依托报业自办发行的网络资源优势、深化传媒改革创新的优质转型项目，“购时惠”电商平台是洛报集团顺应传媒格局剧变的时代大势，成功探索出的一条报业创新发展之路。此次平报“购时惠”商城项目的成功上线，既是对“购时惠”项目推广发展的又一次特别助力，也是各地报业抱团取暖、优势互补、合作共赢、创新发展的又一典范。

平报“购时惠”商城上线后，将实现与洛阳“购时惠”电商平台的互联互通。洛阳日报报业集团与平顶山日报传媒集团将共同发挥各自在社会资源、市场资源、配送资源等方面的优势，打造洛阳都市圈报商产品、地标产品交流通道。今后，不仅平顶山市民可以享受到“购时惠”电商平台“正品·当日达”的优质购物服务，洛阳市民也可足不出户购买到平顶山特色商品。

此次洛报集团和平报集团就“购时惠”项目建立的深层次合作，是两地党媒集团立足《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》，统筹两地优势资源的互通互联，共绘新型主流媒体集团建设蓝图的重要践行，也是洛阳和平顶山两座城市区域联动的生动案例。“购时惠”电商平台在成为服务两地老百姓的“生活管家”的同时，也成为两地“民相亲、心相通”的重要载体。（记者 李砺瑾）