洛阳创建河南省双拥模范城动员大会召开

昨日，我市创建河南省双拥模范城动员大会召开，部署相关工作，进一步统一军民思想，凝聚军地共识，强化军政团结，确保我市第九次获评“河南省双拥模范城”。

昨日，我市创建河南省双拥模范城动员大会召开，部署相关工作，进一步统一军民思想，凝聚军地共识，强化军政团结，确保我市第九次获评“河南省双拥模范城”。

我市有着拥军优属、拥政爱民的光荣传统，已连续8次荣获“河南省双拥模范城”称号。会议指出，今年是新一届省级双拥模范城命名表彰之年，要统一思想、坚定信心，提高政治站位、强化责任担当，进一步凝聚双拥创建工作共识，充分发挥军政军民团结的优势，切实调动军地两方积极性，扎实做好各项工作；要加强统筹协调，军地携手、紧密协作，着力构建双拥运行新机制、搭建双拥新载体、共创双拥新模式，创新双拥实践活动，营造浓厚双拥氛围，积极开展科技双拥、法治双拥、网络双拥、行业双拥，全力开创双拥工作新局面；要加强组织领导，强化责任落实，开展督促检查，建好工作台账，以更务实的作风、更有力的举措、更积极的态度提升创建工作水平，确保创建目标如期实现。

市委常委、洛阳军分区政委李杏参加会议。（记者 申利超）