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洛阳市城建系统安全生产警示教育会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.25 08:22

　　昨日，全市城建系统安全生产警示教育会召开，认真贯彻落实省、市安全生产工作指示要求，对城建系统安全生产工作进行再安排再部署。

　　会议通报了“4·19”事故有关情况，市住建局、市城管局、市自然资源和规划局分别安排部署了本行业安全生产工作。河南国安建设集团、河南天兴工程建设监理有限公司作了检查。

　　市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，今年以来，城建领域安全事故多发频发，安全生产形势严峻，充分暴露了政治站位不高、责任传导不力、工作作风不实等问题。各级各部门要切实提高政治站位，把做好安全生产工作作为政治责任、政治任务，深刻吸取事故教训，始终做到警钟长鸣，扎实开展整改落实，迅速扭转全市住建领域安全生产被动局面。

　　魏建平强调，要严格按照市委市政府关于安全生产工作的部署要求，推动城建系统安全形势稳定好转。要狠抓源头治理、关口防范，抓好安全生产专项整治三年行动、城建领域安全生产大检查大整治大执法“百日攻坚”行动、“以案为鉴、以案促改”警示教育活动，抓好安全教育、隐患排查、全程监管等重点环节，抓好双重预防体系、严格执法、严厉问责等体制机制建设。要从严压实各方责任，以落实安全生产责任制为抓手，强化企业主体责任、属地管理责任、部门监管责任，依法依规守住底线，确保人民群众生命财产安全。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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