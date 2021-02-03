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全市城建系统党史学习教育动员部署会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.20 08:35

　　按照市委安排，16日，全市城建系统党史学习教育动员部署会召开，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全市党史学习教育动员部署大会精神，对我市城建系统扎实开展党史学习教育提出要求。

　　市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，要充分认识开展党史学习教育对践行初心使命、全面从严治党、提升能力本领的重大意义，迅速掀起开展党史学习教育的热潮，为画精画好画美城市建设管理“工笔画”注入强劲动力。要牢牢把握目标任务，坚持对标对表，在知史爱党中进一步坚定理想信念，在以史为鉴中进一步坚定“四个自信”，在回望党史中进一步厚植为民情怀；坚持把握主线，以学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，在学思用贯通、知行信合一上下功夫、见成效；坚持以上率下，抓住“关键少数”，带头参加党组织活动；坚持紧扣实效，主动对标市委确定的目标任务，加快重要规划编制，加快推进基建提级，加快改善城市生态，加快城市精细管理，做好土地管理工作，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，落实“马路办公”，以城市建设管理水平的提升检验党史学习教育的成效。要树立效果导向，加强组织领导，注重方式创新，加大宣传引导，强化检查督导，在真抓实做中推动党史学习教育落细落实。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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