洛阳都市圈自建特色地方资源数据库上线 上网可查五城图书馆馆藏书目【视频】

27日，洛阳都市圈五城市公共图书馆黄河文化特色资源数据库共建共享研讨会在洛阳市图书馆召开，标志着河南省首家以黄河文化特色资源为主题的数据库建设项目正式启动。

27日，洛阳都市圈五城市公共图书馆黄河文化特色资源数据库共建共享研讨会在洛阳市图书馆召开，标志着河南省首家以黄河文化特色资源为主题的数据库建设项目正式启动。

洛阳都市圈五城市公共图书馆将洛阳都市圈、河洛文化圈与黄河有关的历史文献、文学文献、实体文献、非遗、人物事件、遗址、景观、治理成就等进行收集、整理、分类，利用公共图书馆地方特色数字资源共享平台，通过文图、音频、视频等形式展现，免费为公众提供资源服务，系统揭示黄河在中华文明起源、发展中的重要作用，讲好“黄河故事”,凝聚精神力量。

当天，洛阳都市圈自建特色地方资源数据库也正式上线。今后，大家登陆洛阳市图书馆官网，进入“联盟共享资源”，可查看“洛阳市图书馆自建特色地方资源数据库”“墨子文化研究数据库”“济源历史文化数据库”“河南历史文化视频资源库”等。此外，还可以查询洛阳、焦作、平顶山、三门峡、济源公共图书馆的馆藏书目。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张炜 张丽鹏 文/视频)