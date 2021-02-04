洛阳持续提升城乡市场规范化建设和管理水平

市场，一头连着民生福祉，一头关系经济发展。近年，我市着力发展完善要素市场、改造提升商品市场、培育壮大新兴市场业态，市场主体活力显著增强、开放水平明显提高、环境更加优化，为高质量发展增添了动力。

市民代表参观农贸市场

市场，一头连着民生福祉，一头关系经济发展。近年，我市着力发展完善要素市场、改造提升商品市场、培育壮大新兴市场业态，市场主体活力显著增强、开放水平明显提高、环境更加优化，为高质量发展增添了动力。

近日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行市场发展专场，来自我市不同领域的20多名市民代表集中参观3家不同类型市场单位，看变化、话发展，感受洛阳市场体系的升级步伐。

打造高品质“菜篮子”

“小菜篮”，大民生。作为生活公共配套设施，农贸市场是最接地气的民生场所。

走进高新区龙鳞路精品农贸市场，蔬菜区、肉类区、海鲜区、杂粮区、瓜果区等各功能区划分明晰，整洁的地面、丰富的商品、有序的摊位让人眼前一亮。

农贸市场卫生好不好？里面的食品安全不安全？这都是代表们关心的问题。去年以来，该市场对门店招牌、门头、墙体、下水道、照明设施等进行了改造提升，如今，改造提升后的农贸市场卫生整洁，基础设施更加完善。在食品安全管理上，该市场设立了专门的食品安全监测室，对进场销售的食品进行严格检测，并将检测结果进行公示。

高“颜值”的农贸市场引得大家纷纷点赞。企业代表、我市某商贸有限公司员工陈青笑着说：“改造以后的农贸市场环境整洁、商品丰富，服务也大大提升，看着很舒心，以后我也愿意常来这里买菜了。”

近年，我市着力推进城市区农贸市场改造提升工作，打造高品质“菜篮子”。目前，全市已完成城市区33个农贸市场的改造提升或关停并转，组织15个农贸市场进行“星级”创建。