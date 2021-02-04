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时间不定格，服务不停歇！这个五一，奇境栾川全员响应！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2021.05.02 20:20

　　2021年5月2日，栾川县旅游接待持续高位运行。当天，老君山、竹海野生动物园相继达到最大承载量的80%，暂时停止售票。截止下午四点，栾川县共接待游客13.18万人次，旅游综合收入8856.96万元。

　　据统计5月2日0点至19：00，高速栾川站、重渡沟站、龙峪湾站合计下站车辆达25615辆。

　　五一小长假第二天迎来客流高峰，为保障每一位游客得到良好的旅行出游体验，奇境栾川全县总动员，快速召开协调会，各行动小组迅速启动应急措施，加派人手，集中攻关处理游客需求，并迅速落实到位！

　　5月1日夜晚10点，大数据服务中心总调度咨询24小时连班不停息！栾川全域旅游大数据中心，咨询电话的铃声从未间断，住宿咨询、景区价格、线路推介等等所有游客关切的问题均能在现场得到回复，同时有关高速栾川站的下站车辆数、景区接待人员数量、县域内床位供应数量等相关数据正在实时进行统计汇总，固定时间内均会进行上报以便进行县域内游客接待、交通、服务等情况预估和决策。

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[ 责任编辑：潘亮]
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