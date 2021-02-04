全省94名建筑产业工人来洛竞技【视频】

今日上午，2021年度建筑产业工人技能大赛在位于洛阳伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目部举行。
今日上午，2021年度建筑产业工人技能大赛在位于洛阳伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目部举行。
今日上午，2021年度建筑产业工人技能大赛在位于洛阳伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目部举行。
此次活动的主题为“学党史 办实事 打造高素质建筑产业队伍”，由洛阳市总工会、洛阳市住房和城乡建设局主办，中国建筑第八工程局有限公司承办，洛阳城市发展投资集团有限公司、洛阳市伊滨经开区(示范区)管委会协办。来自全省40家劳务单位，共计94名工人参赛。
此次大赛共设置砌筑、镶贴、电工、测量、吊装、试验、焊接七个项目。旨在通过岗位练兵、技术交流、技能竞赛的形式，大力弘扬和培育工匠精神。
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