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“百姓看变化 永远跟党走”主题活动举行“百姓看开放”专场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 19:37

　　海纳百川，有容乃大。从自贸区、自创区、综合保税区、跨境电商综试区等开放创新平台成功获批，从洛阳机场、东方红国际陆港、跨境电商通关平台等空中、陆上、海上、网上丝绸之路加快建设，从招商引资规模从小到大、外来投资企业由少到多的发展历程，洛阳开放的大门越开越大。

　　27日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”主题活动举行“百姓看开放”专场，来自我市不同领域的20余名群众代表先后前往自贸区洛阳片区、洛阳综保区、东方红(洛阳)国际陆港，近距离感受洛阳以高水平开放引领高质量发展的新变化、新成就。

　　“自贸区的创新成果让我感到震撼”

　　“我们在全省率先探索形成一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个专网搞服务的‘三个一’改革新模式。”；“我们累计形成创新案例165项，5项在全国自贸片区创新联盟复制推广。”……在工作人员的介绍下，群众代表首站来到了中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区的综合服务大厅。

　　在这里，海关、税务、市场监管、不动产登记、社保等窗口单位300余项服务事项可一站式办理。

　　市民康许锋在高新区居住了几十年，见证了近年来的巨大变化。“这两年，入驻企业越来越多，自贸区带动了高新区人气更旺、环境更好、服务更强，老百姓的生活也更加便捷。”康许锋说。

　　前不久，河南自贸试验区洛阳片区晒出四周年建设“成绩单”——自挂牌以来,洛阳片区入驻市场主体突破3万家，注册资本达1213.2亿元，新入驻企业11316家，是挂牌前存量企业的3.5倍。

　　河南科技大学经济学院教师韩灵梅，对于自贸区洛阳片区取得的成绩尤为关注。“今天到现场看到洛阳自贸区取得的创新成果，远远超过了我的想象。借着自贸区这个重要开放平台的东风，随着'三区融合'的持续推进，洛阳在建设内陆地区双向开放新高地中将迎来更大机遇。”韩灵梅说。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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