洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳实施七大行动 构建开放场域载体“强磁场”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.28 09:20

　　开栏语

　　开放是国家繁荣富强的必由之路，也是区域经济发展的重要途径。“十三五”期间，市委、市政府以新发展理念为指引，顶层设计构建现代开放体系，开放平台建设步伐加快，开放领域持续拓展，开放环境优化提升，开放综合实力大幅跃升。

　　“开放引领力更强”是市委十一届十四次全会暨经济工作会议明确的“十四五”奋斗目标。今起网站开设《开放引领一线行》栏目，聚集各地各部门近年来开放引领取得的成绩，凝心聚力谋新篇。敬请关注。

　　不靠海不沿边的洛阳，却因开放而兴。

　　对外贸易突破190亿元大关，对外投资总量位居全省第一，洛阳综合保税区、洛阳生产服务型国家物流枢纽、跨境电商零售进口试点城市相继获批，招商引资规模和质量显著提升……2020年，面对洛阳开放发展史上的重大机遇，高水平开放引领高质量发展呈现出新成就、新亮点。

　　加快开放平台建设 高水平开放集聚优势更加凸显

　　近日，又一列满载货物的中亚国际集装箱货运班列，从东方红(洛阳)国际陆港出发，驶向哈萨克斯坦的阿拉木图。这趟满载50箱货物的列车从洛阳直发，经新疆的霍尔果斯口岸出境，历时15天到达阿拉木图，全程约3980公里。

　　大到“东方红”拖拉机及各类机械产品，小到五金卫浴等产品，如今，越来越多的“洛阳制造”从这里走向全球，东方红(洛阳)国际陆港已初步构筑起洛阳“东联西进”的国际物流骨干通道。

　　高水平开放离不开平台载体支撑——

　　自贸区洛阳片区截至目前进驻市场主体突破3万家，是挂牌前存量企业的3.5倍，累计引进亿元以上项目149个；

　　综保区保税物流区10万平方米仓库及配套设施全部完工，综合服务楼主体结构已封顶，中德跨境贸易基地等一批外向型项目相继引进；

　　跨境电商通关平台自2017年开通以来累计通关65万余单，出口到美国、俄罗斯等67个国家和地区；

　　成功加入中德工业城市联盟，我市将有望与欧洲企业达成更多合作意向，引进更多具有国际领先水平的欧洲企业。

　　随着开放平台建设的步伐加快，我市高水平开放集聚优势更加凸显，构建了开放场域载体“强磁场”。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 打算“五一”假期出行 先看看这份出行...
  • 4月29日至5月31日，洛阳火车站周边部...
  • 学校扩容、老旧小区改造……洛阳孟津...
  • 洛阳客家之源纪念馆面向公众免费开放
  • 28日起增设王山公交站 满足居民出行需求
  • 因为牡丹，更多人感受到“洛阳温度”
  • 李亚主持召开市委常委会会议研究经济工作
  • 购房提醒！事关格润明珠花园项目
  • 洛阳市召开庆祝“五一”国际劳动节暨...
  • 瀍河孟津段综合治理成效扎实 水质达到...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    樱桃红了

    蜻蜓蜕变

    公园里的芍药花

    雕塑公园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605