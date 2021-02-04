洛阳实施七大行动 构建开放场域载体“强磁场”

开放是国家繁荣富强的必由之路，也是区域经济发展的重要途径。“十三五”期间，市委、市政府以新发展理念为指引，顶层设计构建现代开放体系，开放平台建设步伐加快，开放领域持续拓展，开放环境优化提升，开放综合实力大幅跃升。

开栏语

开放是国家繁荣富强的必由之路，也是区域经济发展的重要途径。“十三五”期间，市委、市政府以新发展理念为指引，顶层设计构建现代开放体系，开放平台建设步伐加快，开放领域持续拓展，开放环境优化提升，开放综合实力大幅跃升。

“开放引领力更强”是市委十一届十四次全会暨经济工作会议明确的“十四五”奋斗目标。今起网站开设《开放引领一线行》栏目，聚集各地各部门近年来开放引领取得的成绩，凝心聚力谋新篇。敬请关注。

不靠海不沿边的洛阳，却因开放而兴。

对外贸易突破190亿元大关，对外投资总量位居全省第一，洛阳综合保税区、洛阳生产服务型国家物流枢纽、跨境电商零售进口试点城市相继获批，招商引资规模和质量显著提升……2020年，面对洛阳开放发展史上的重大机遇，高水平开放引领高质量发展呈现出新成就、新亮点。

加快开放平台建设 高水平开放集聚优势更加凸显

近日，又一列满载货物的中亚国际集装箱货运班列，从东方红(洛阳)国际陆港出发，驶向哈萨克斯坦的阿拉木图。这趟满载50箱货物的列车从洛阳直发，经新疆的霍尔果斯口岸出境，历时15天到达阿拉木图，全程约3980公里。

大到“东方红”拖拉机及各类机械产品，小到五金卫浴等产品，如今，越来越多的“洛阳制造”从这里走向全球，东方红(洛阳)国际陆港已初步构筑起洛阳“东联西进”的国际物流骨干通道。

高水平开放离不开平台载体支撑——

自贸区洛阳片区截至目前进驻市场主体突破3万家，是挂牌前存量企业的3.5倍，累计引进亿元以上项目149个；

综保区保税物流区10万平方米仓库及配套设施全部完工，综合服务楼主体结构已封顶，中德跨境贸易基地等一批外向型项目相继引进；

跨境电商通关平台自2017年开通以来累计通关65万余单，出口到美国、俄罗斯等67个国家和地区；

成功加入中德工业城市联盟，我市将有望与欧洲企业达成更多合作意向，引进更多具有国际领先水平的欧洲企业。

随着开放平台建设的步伐加快，我市高水平开放集聚优势更加凸显，构建了开放场域载体“强磁场”。